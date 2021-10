Die Innsbrucker Haie reisen furchtlos in die Höhle des Löwen

Ben Betker und der HC Innsbruck schießen aktuell scharf. So soll es heute am besten auch in der Klagenfurter Stadthalle weitergehen.

Denn die direkte Bilanz der Haie in den Duellen mit dem Rekordmeister verspricht nicht viel Gutes: Jedes der jüngsten drei Duelle haben die Tiroler mit mindestens drei Toren Differenz verloren. Zwei allein in dieser Spielzeit. Insgesamt hat der KAC 69 der 115 Duelle für sich entschieden, noch klarer ist die Statistik in der Klagenfurter Stadthalle: In 58 Spielen gingen dort 44-mal die Kärntner als Sieger vom Eis.

„Wir müssen selbstbewusst auftreten und Strafen vermeiden, dann ist auch in Klagenfurt was drinnen“, fasst Pedevilla das Konzept des Tabellen-Dritten – die Haie sind damit aktuell das beste österreichische Team in der internationalen ICE League – in Worte. „Ich bin überzeugt, dass wir super eingestellt sind“, meinte der zuletzt so starke Lukas Bär. Und es gibt ja auch durchaus Zahlen, die für die Mannschaft von Headcoach Mitch O’Keefe sprechen: Da wäre zum einen die eigene Hochform mit vier Siegen in Folge und sechs Triumphen aus den vergangenen sieben Spielen, und zum anderen die starke Auswärtsbilanz: Fünf Erfolge in sieben Versuchen bedeuten eine Winning Percentage von 71,4 Prozent. Zum Vergleich: Insgesamt kommen die Haie in ihren bislang 18 EBEL- bzw. ICE-Saisonen auf einen Wert von 30,8 Prozent. Noch Fragen?