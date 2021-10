Agrarische CO2-Preis-Pauschale kostet 50 Mio. im Jahr

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will E10 „jedenfalls umsetzen“.

Wien – Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Freitag Details der anstehenden Steuerreform im Agrarbereich beleuchtet. Als besonders bedeutend sprach sie unter einigen Punkten die Steuerrückvergütung für die Bauern an. Sie bekommen die Kosten, die durch die Einführung der CO2-Bepreisung entstehen, vollständig abgegolten. Das kostet jährlich anfangs mindestens 50 Mio. Euro. Dass das E10-Treibstoffthema nicht in die Steuerreform Eingang fand, bedauert Köstinger.