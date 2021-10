Wolf zerriss Alm-Bilanz: LK-Präsident mahnt zu mehr Tempo bei Abschüssen

Innsbruck – Almwirtschaftsverein und Landwirtschaftskammer fuhren am Freitag so gut wie alles auf, was Interessenvertreter im öffentlichen Diskurs so in petto haben. Ein Feuerwerk an Zahlen, scharfe politische Ansagen, einen mehr oder weniger passenden Vergleich zur Pandemie und betroffene Bauern, die in eindringlichen Worten ihre schwierige Situation schildern. Klar wurde dabei schnell: Die Bilanz des Almsommers ist eine zerrissene. Eine vom Wolf zerrissene.