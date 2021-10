22-jähriger Alkolenker überschlug sich in Lienz mit Auto

Lienz – Am späten Freitagnachmittag wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Lienz gerufen. Ein 22-jähriger Österreicher war gegen 17.20 Uhr mit seinem Auto von der Zettersfeldstraße abgekommen und hatte sich überschlagen. Der total beschädigte Pkw war schließlich am Dach zum Liegen gekommen.