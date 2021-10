Waffenmeisterin von Baldwin-Film: „Keine Ahnung, woher scharfe Munition kam“

Baldwin hatte vergangene Woche während der Dreharbeiten zu dem Western „Rust“ versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen, als er bei einer Probe die Requisitenwaffe abfeuerte. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen und verletzt.

Hollywood – Nach dem tödlichen Schuss von Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin auf eine Kamerafrau bei Dreharbeiten hat die zuständige Waffenmeisterin jede Verantwortung von sich gewiesen. Hannah Gutierrez-Reed habe „keine Ahnung, woher die scharfe Munition kam“, erklärten die Anwälte der 24-Jährigen am Freitag. Sie wiesen zudem darauf hin, dass es niemals zu dem tragischen Unfall gekommen wäre, wäre die scharfe Munition nicht am Set eingeführt worden.

Baldwin hatte vergangene Woche während der Dreharbeiten zu dem Western „Rust“ versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen, als er bei einer Probe die Requisitenwaffe abfeuerte. Regisseur Joel Souza wurde an der Schulter getroffen und verletzt.

Es stellte sich heraus, dass sich in der Waffe scharfe Munition befand. Der Regieassistent Dave Halls räumte ein, nicht alle Kugeln in der Trommel des Revolvers überprüft zu haben, bevor er ihn Baldwin mit der Versicherung überreichte, die Waffe sei sicher.

Am Filmset in Santa Fe stellte die Polizei nach eigenen Angaben 500 Kugeln sicher, eine „Mischung“ aus Platzpatronen, Patronenattrappen und vermutlich auch echten Kugeln. Sheriff Adan Mendoza sagte, offenbar habe es am Filmset eine gewisse „Nachlässigkeit“ gegeben. Er berichtete auch von zwei vorherigen Vorfällen, bei denen versehentlich Waffen abgefeuert wurden.