Wörgler Grüne fordern Bremse für Plakatflut im Wahlkampf

Wörgl – Nach den Gemeinderatswahlen im Februar 2022 wird sich in Wörgl in der Zusammensetzung des Gemeinderates einiges ändern. So gibt es bereits angekündigte Abgänge: Nach 24 Jahren verlässt FPÖ-Vizebürgermeister Mario Wiechenthaler mit dem Tag der Wahl die Kommunalpolitik und bei den Grünen übergibt Richard Götz nach zwölf Jahren an Iris Kahn mit 1. November sein Gemeinderatsmandat.