Umhausen nach Tod von Kammerlander vor Vizebürgermeister-Wahl

Umhausen – Der Schock sitzt tief: Am Freitag vergangener Woche war Johann Kammerlander, der langjährige Vizebürgermeister der Gemeinde Umhausen, im 73. Lebensjahr überraschend gestorben. „Wir müssen diesen Schock noch sitzen lassen, aber am 9. November müssen wir jemanden zum Vizebürgermeister wählen“, sagt Bürgermeister Jakob Wolf. Wen? „Wir werden uns dazu erst nach Allerheiligen treffen. Es soll aber möglichst in Harmonie über die Bühne gehen.“