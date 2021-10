Leleux und Strosser im Haus der Musik: Die hohe französische Schule

Oboe und Klavier, eine nicht alltägliche kammermusikalische Zusammensetzung. François Leleux (l.) und Emmanuel Strosser gastierten im Haus der Musik in Innsbruck.

Innsbruck – Er ist wieder da, wie eine Mensch gebliebene Erinnerung an die gute alte Konzert-Zeit. Erst 2,5 Jahre ist sein letzter Auftritt in Innsbruck her, vor Corona, gefühlt eine Ewigkeit. Jedenfalls präsentiert sich François Leleux allem pandemischen Unbill zum Trotz um keinen Deut verändert.