War Hausdurchsuchung rechtswidrig? Scharfe Kritik an „Österreich“-Razzia

Die so scharf kritisierte Korruptionsstaatsanwaltschaft wies die Kritik in einer Aussendung vom Freitag zurück. Allerdings räumte sie auch Fehler ein. Sie stellte fest, dass sie es „irrtümlich“ verabsäumt habe, für eine geplante Handy-Standortbestimmung die bei Journalisten erforderliche Ermächtigung der Rechtsschutzbeauftragten zu beantragen. Allerdings kam es gar nicht zu dieser Handy-Ortung. „Nach der gerichtlichen Bewilligung erkannte die WKStA selbst noch vor Umsetzung der Maßnahme am 5. Oktober 2021 dieses Versäumnis, hielt diesen Umstand transparent im Akt fest und wies das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung umgehend an, die Maßnahme nicht durchzuführen. Tatsächlich wurden die Standortdaten auch nicht erhoben“, so die Staatsanwaltschaft.