Lienz – Am 14. Oktober stand „Am Haidenhof“ in Lienz ein Mehrfamilienhaus im Vollbrand. Nicht nur wegen des Feuers, sondern auch, weil der massive Löschwassereinsatz den verkleideten Holzbau bis in die Untergeschoße strukturell geschädigt hat, muss das Haus abgetragen werden. Erst in eineinhalb Jahren werden die vier Familien zurückkehren. Die Siedlungsgenossenschaft Frieden errichtet das Gebäude neu. (bcp)