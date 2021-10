Tirol zieht Covid-Zügel an, Platter rügt FPÖ als „verantwortungslos“

Erst vor einer Woche wurde bekanntlich der Corona-Stufenplan erweitert, der die Auslastung der Intensivstationen als Grundlage hat. Daran würden sich die Verschärfungen in Tirol wie die 2-G-Regel in der Nachtgastronomie, bei Veranstaltungen ab 500 Personen, die generelle FFP2-Masken-Pflicht im Handel oder die 2,5-G-Regel (geimpft, genesen oder PCR-Test) im Gesundheits- bzw. Pflegebereich ebenfalls orientieren, fügt Platter hinzu.

Deshalb hat Platter kein Verständnis dafür, dass die (Tiroler) FPÖ der Landesregierung Impfpropaganda vorwirft. „Die FPÖ handelt verantwortungslos und nur aus parteipolitischen Motiven, weil sie sich so die Stimmen von Nichtgeimpften und Impfgegnern erhofft.“ Doch in einer Pandemie dürfe es keine parteipolitischen Spielchen geben.

Wie Tirol hat am Freitag Oberösterreich strengere Maßnahmen erlassen. Platter, er ist augenblicklich Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, erwartet, dass die anderen Länder folgen werden. „Ich bin in enger Abstimmung mit meinen Kollegen und plädiere für eine bundeseinheitliche Vorgangsweise.“ Spätestens nächsten Freitag wird das bei einem Bund-Länder-Gipfel mit den Landeschefs und der Bundesregierung Thema sein.

Um den allenfalls vermehrten Bedarf an PCR-Testungen durch die verschärften Maßnahmen sowie 3 G am Arbeitsplatz zu bewältigen, kündigt Gesundheits-LR Annette Leja (VP) neben den Screeningstationen im Laufe des November zusätzliche 200 PCR-Selbsttestboxen im Land an. Gleichzeitig will die Landesregierung einen Kurswechsel vollziehen und künftig den Schwerpunkt auf PCR-Tests statt Antigen-Testungen legen.