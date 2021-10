Porsche Boxster: Zum Vierteljahrhundert nur das Beste

Kramsach – Es gibt Autos, bei denen es schwerfällt, die standardisierten Testkriterien abzuarbeiten und nüchterne Vergleiche zu ziehen – einfach, weil sie einen vom ersten Moment an in ihren Bann ziehen. Der Porsche Boxster in seiner weltweit auf 1250 Exemplare limitierten Jubiläumsauflage bringt alles, was den Roadster-Trendsetter seit dessen Start vor 25 Jahren so erfolgreich gemacht hat, perfekt auf den Punkt.