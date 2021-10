Schwaz kletterte in der Regionalliga an die Spitze, Telfs verlor in Kufstein

Kufstein, Fügen – Am Nationalfeiertag hatte der SV Telfs beim Last-Minute-Sieg über die WSG Tirol Amateure nur gewankt. Am Samstag fielen die Oberländer dann auch – und stürzten nach 15 Runden an der Tabellenspitze in der tt.com Regionalliga Tirol vom begehrten Platz an der Sonne.