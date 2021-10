Auto stand am Baggersee-Parkplatz in Innsbruck in Flammen

Innsbruck – Auf einem Parkplatz des Innsbrucker Baggersees geriet am Samstag aus ungeklärter Ursache ein abgestellter Pkw in Brand. Laut Zeugenangaben habe gegen 16 Uhr vermutlich eine größere Menge von Herbstlaub in unmittelbarer Nähe des abgestellten Autos zu brennen begonnen, erklärte die Polizei in einer Aussendung. Wenig später dürfte das Feuer auf den Lieferwagen übergesprungen sein.