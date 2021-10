Bayern setzt jetzt auf Transit-Provokation gegen Tirol

Eine Baustelle in Südtirol (Gossensass) und Grenzkontrollen am Brenner wegen des in Rom stattfindenden G20-Gipfels führten bereits in den Tagen zuvor zu Rückstaus von der Brennerautobahn bis nach Wattens zurück. So schickte Manfred Gößl seine Mitarbeiter von der IHK-Außenstelle in Rosenheim am Freitag vor, sich über die Situation in Tirol zu informieren. Die Gespräche sind belegt.