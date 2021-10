Leben um die Leberwurst: „Der Selbstmörder“ am Burgtheater

Wien – Arbeitslos in der Sowjetunion. In Nikolai Erdmans „Der Selbstmörder“ darf das sein. Erdman schrieb die Komödie 1928. Da hatten 1922 die Bolschewiken gerade die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gegründet, Stalin war Generalsekretär geworden, die Industrialisierung des Landes hatte begonnen und 1927 wurde der erste „Fünfjahresplan“ präsentiert. Das bedeutete auch das Ende der „Neuen Ökonomischen Politik“, die seit 1921 ein bisschen Marktwirtschaft zart blühen ließ. Das Burgtheater hat in der Regie des Duos Peter Jordan und Leonhard Koppelmann das Stück, das erst 1969 auf Schwedisch, 1970 auf Deutsch uraufgeführt wurde, jetzt in rotzfrischer Neuübersetzung auf die große Bühne gebracht. Die 1932 vorbereitete Uraufführung hatte Stalin verboten. Ein Jahr später wurde Erdmann für ein Stalin-Gedicht nach Sibirien verbannt, später frettete er sich mit Operetten- und Revuelibretti sowie Stücken für den Zirkus durch, starb 1970 in Moskau.