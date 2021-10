Autorin Melanie Wolfers: „Die Leute lechzen nach Impulsen“

Innsbruck – Die meist ausgebuchten Vortrags- und Seminarreisen, die sie immer wieder auch nach Tirol führten, müssen Corona-bedingt weiterhin warten, „aber es gibt ein Danach“, ist Melanie Wolfers zuversichtlich. Untätig ist die quirlige Ordensfrau in den vergangenen Monaten aber keineswegs geblieben, und so entstand – passend zur aktuellen Situation und ihrer eigenen Einstellung – ein neues Buch, das sich gleich nach Erscheinen in die Reihe ihrer bisherigen Bestseller einfügt: „Zuversicht – Die Kraft, die an das Morgen glaubt.“