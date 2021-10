28-Jähriger verlor bei Arbeiten im Außerfern seinen linken Fuß

Steeg – Bei einem Arbeitsunfall in der Ortschaft Dickenau in Steeg am Samstag ist der Fuß eines 28-Jährigen amputiert worden. Der Mann arbeitete gerade bei einem Hackschnitzelraum, den er mithilfe einer Bunkerbefüllschnecke über einen Schacht befüllte. Der 28-Jährige dürfte mit dem linken Fuß durch einen darüber liegenden Sicherungsrost gerutscht sein. Dabei trennte er sich den Fuß oberhalb des Sprunggelenkes ab, berichtete die Polizei.