Frau verletzte Lebensgefährten mit Messer in Salzburg schwer

Hallein – Eine 37-Jährige hat Samstagnachmittag in Hallein im Tennengau ihren 46-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden gerieten in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Streit, die Frau griff dabei zum Messer und verletzte den Mann im Bereich des Brustkorbes und des linken Oberarmes schwer, berichtete die Polizei.