17-Jähriger kletterte auf Trafohaus in Salzburg: schwer verletzt

Ebenau – Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Stromunfall in Ebenau im Flachgau schwer verletzt worden. Der Jugendliche war auf einer Party und kletterte gegen Mitternacht auf ein sich rund 300 Meter entfernt befindliches Trafohaus. Er erlitt einen Stromschlag und wurde zu Boden geschleudert. Der Schwerverletzte wurde ins Unfallkrankenhaus und von dort weiter in eine Spezialklinik nach München geflogen, berichtete die Polizei.