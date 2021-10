Großbrand auf Bauernhof im Mühlviertel während Hochzeitsfeier

Heuboden eines Bauernhofes in Sonnberg im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen, während im Wohngebäude eine Hochzeit gefeiert wurde.

Sonnberg im Mühlkreis – Am Heuboden eines Bauernhofes in Sonnberg im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen, während im Wohngebäude eine Hochzeit gefeiert wurde. Acht Feuerwehren mit knapp 200 Mann waren im Löscheinsatz und konnten das Wohngebäude vor den Flammen schützen. Es gab keine verletzten Personen und der Hausbesitzer konnte die im Stall befindlichen Tiere in Sicherheit bringen, berichteten Feuerwehr und Polizei.