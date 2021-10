55-Jähriger bedrohte und verletzte Zehnjährigen in Wien mit Messer

Wien – Ein 55-Jähriger soll am Samstagabend in Wien-Meidling einen Zehnjährigen mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Der Beschuldigte geriet laut Polizei in einem Innenhof nahe dem Schöpfwerk mit einer Gruppe von rund 20 Kindern und Jugendlichen aneinander und beschimpfte sie. Der Zehnjährige gab an, der Mann habe gedroht, ihm die Ohren abzuscheiden. Dann soll er ihn mit dem Messer am Daumen geschnitten haben. Der 55-Jährige bestritt dies, er wurde auf freiem Fuß angezeigt.