Keine amerikanische Erfindung: Das ist der eigentliche Sinn hinter Halloween am 31. Oktober

Halloween wird auch hierzulande immer beliebter. In Tirol steht man dem zu Unrecht als „amerikanisch“ bezeichneten Brauch am 31. Oktober meist kritisch gegenüber. Dass die uralte Tradition einen durchaus ernsten Hintergrund hat, wissen nur wenige.

Innsbruck – Am 31. Oktober ist Halloween und auch in Tirol werden wieder viele verkleidete Kinder auf der Jagd nach Süßigkeiten durch die Nachbarschaft ziehen. Während die einen diese Fast-Schon-Tradition als willkommene Abwechslung im tristen Herbst-Alltag sehen, wird sie von anderen als unnützer amerikanischer Brauch verteufelt. Tatsächlich kommt der vermeintliche US-Hype aber ganz woanders her – nämlich aus Europa. Welchen Zusammenhang Halloween mit Allerheiligen hat, wann der Teufel ins Spiel kam und wer Jack O. ist, lesen Sie hier: