Italientief löst Föhn ab, Allerheiligen läutet kalt-nasse Woche in Tirol ein

Innsbruck – Die föhnig-warmen Herbsttage in Tirol nehmen pünktlich zu Beginn des neuen Monats ein Ende. Schuld daran ist ein aufziehendes Italientief, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Der Gang zum Grab am Montag ist von Regen begleitet, es wird deutlich kühler als zuletzt. Auch die darauffolgenden Tage versprechen wenig Besserung, die Schneefallgrenze fällt auf bis zu 1000 Meter.

Zu Allerheiligen setzt dann in Vorarlberg bereits in den Morgenstunden Regen ein. Im Laufe des Vormittags erfasst er bald auch das Tiroler Oberland, ab Mittag wird es im ganzen Land nass. Am Nachmittag und Abend fällt der Regen teils kräftig aus, die Schneefallgrenze sinkt allmählich in Richtung 1200 Meter. Über 10 Grad geht das Thermometer kaum mehr hinaus.