Gegenverkehr übersehen: 72-Jährige bei Unfall in Strassen verletzt

Strassen – Eine 72-Jährige hat sich bei einem Autounfall am Sonntag in Osttirol verletzt. Laut Polizei war die Frau gegen 13 Uhr auf der B 111 in Richtung Kartitsch unterwegs. Im Strassener Ortsteil Tassenbach wollte sie nach links auf den Bahnparkplatz abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Wagen einer 18-Jährigen – es kam zur Kollision.