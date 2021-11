Klein-Lkw stieß in Seefeld mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

Seefeld – Zu einer Kollision mit zwei Verletzten kam es am Sonntagabend auf der Seefelder Bundesstraße (B 177).

Die Frau wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest verlief negativ. (TT.com)