Notärzte im Pustertal: „Gesundheit kein Spielball der Politik“

Außervillgraten – Große Erleichterung herrscht im Osttiroler Hochpustertal, weil die notärztliche Versorgung dauerhaft sichergestellt ist. Wie berichtet, hat das Land Tirol mit dem gestrigen Tag die Verantwortung dafür an die GmbH von Gernot Walder übertragen. Entweder Walder persönlich oder ein anderer Notarzt in seinem Auftrag ist damit an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr im Sprengel anwesend und rufbereit. „Die Gesundheit der Bevölkerung eignet sich nicht, um daraus politisches Kapital zu schlagen“, sagt Anton Brunner, Bürgermeister in Abfaltersbach. „Gernot Walder legt viel Herzblut in seine Tätigkeit. So jemand macht seine Arbeit auch gut.“