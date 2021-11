Altes Gericht in Mieders wird neues Gemeindezentrum

Schon seit 20 Jahren bestand die Idee, den historischen Gebäudekomplex zum Gemeindezentrum umzugestalten. In der heurigen Periode sei es nun gelungen, das Großprojekt gemeinsam mit dem Bauausschuss schrittweise zu entwickeln, freut sich Bürgermeister Daniel Stern. So habe man schon mit einer sehr konkreten Kostenschätzung in die Finanzierungsgespräche eintreten können.