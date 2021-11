Zaun rund um Lienzer Adventmarkt: Kontrolliert wird nur einmal

Lienz – Der Adventmarkt am Lienzer Hauptplatz findet heuer wie gewohnt statt. Am Freitag, den 26. November, wird er eröffnet. Was anders ist als üblich: Das Areal ist von einem Zaun umgeben, es gibt nur einen Zugang, und dort wird kontrolliert. Jeweils zwei Security-Mitarbeiter stehen am Eingang und überprüfen, ob die Besucher getestet, geimpft oder genesen sind.