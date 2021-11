Grabsteine auf der Warteliste: Landecks einziger Steinmetzbetrieb ist verwaist

Am Landecker Friedhof stammen die meisten Grabsteine aus dem Steinmetzbetrieb nebenan. Seit dem Tod des Steinmetzmeisters 2020 ist der Betrieb verwaist – für die Stadt und Pfarre eine bedauerliche Situation.

Landeck – Auch wenn es schwierige Corona-Rahmenbedingungen und Maskenpflicht gab: Hunderte Landecker sahen sich bei Regen am Allerheiligentag der Erinnerungskultur und dem Gedenken an ihre verstorbenen Angehörigen verpflichtet, Pfarrer Martin Komarek schritt zur Gräbersegnung am städtischen Friedhof.