Neues Hauptquartier in Landeck: Tourismusherz soll 2022 schlagen

Man liege bei den Ausschreibungen gut in der Zeit – Bauaufsicht und Baukoordination seien vergeben worden, erklärt Geschäftsführerin Simone Zangerl. Baustart ist – wenn das Wetter es wieder zulässt – im Februar oder März des kommenden Jahres. Der neue Standort des TVB ist beim Reschenscheideckhaus in der Malserstraße – und damit mitten im Zentrum der Stadt. Das Projekt habe sich durch Corona verschoben, aufgrund des Lockdowns konnten Bauausschusssitzungen nicht stattfinden, erklärt Zangerl den verspäteten Start.

Bisher ist der TVB auf zwei Gebäude aufgeteilt – in einen Standort am Südende der Landecker Malserstraße und auf einen in Zams. Die bisherige Niederlassung in Landeck wird aufgegeben – man sucht eine Nachnutzung, die für eine Belebung des Stadtzentrums sorgt, erklärt Zangerl. Das Büro in Zams soll zu einer Infostelle für die E5-Wanderer umgewandelt werden, die dort vorbeikommen, und weiter mit einer Person besetzt bleiben. Langfristig sucht man aber eine Kooperation mit der Gemeinde, heißt es.