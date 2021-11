Apple drosselt offenbar iPad-Bau zugunsten des iPhones

In den vergangenen zwei Monaten seien angeblich halb so viele iPads hergestellt worden wie ursprünglich geplant.

Cupertino – Apple hat aufgrund des weltweiten Chip-Mangels offenbar seine Produktion von iPads zurückgefahren, um die Komponenten stattdessen in iPhones zu verbauen. In den vergangenen zwei Monaten seien halb so viele iPads hergestellt worden wie ursprünglich geplant, berichtete "Nikki" unter Berufung auf mehrere Insider.