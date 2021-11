Tiroler Trio geht im russischen Schwimmbecken auf Medaillenjagd

Der Absamer Bernhard Reitshammer rechnet sich bei der Kurzbahn-EM in Kasan über 100 Meter Lagen die größten Chancen aus.

Kasan – Mit einem Tiroler Trio beginnt heute in Kasan (RUS) die Schwimm-Europameisterschaft auf der Kurzbahn. Die beiden Olympia-Teilnehmer Bernhard Reitshammer und Simon Bucher sind bei den 20. kontinentalen Kurzbahn-Meisterschaften ebenso mit von der Partie wie Lena Opatril (SC Innsbruck). Der dreifache Olympia-Finalist Felix Auböck fehlt jedoch wegen eines Höhentrainingslagers und konzentriert sich ebenso auf die Kurzbahn-WM Mitte Dezember in Dubai wie die seit diesem Semester in den USA studierende Marlene Kahler.