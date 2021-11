Zwei Flugzeuge beim Landeanflug auf Wien-Schwechat mit Laser attackiert

Schwechat - Zwei Maschinen sind in den vergangenen Tagen beim Landeanflug auf den Airport Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit einem Laser attackiert worden. Die Angriffe sollen aus dem Bezirk Gänserndorf erfolgt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung. Die Exekutive ermittelt gegen unbekannte Täter. Die Flugzeuge konnten sicher landen, es gab keine Verletzten.