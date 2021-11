27-Jähriger bei Rauferei in Nußdorf-Debant schwer verletzt

Nußdorf-Debant – Bei einer Schlägerei vor einem Lokal in Nußdorf-Debant ist in der Nacht auf Montag ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 3.30 Uhr vor einer Disco mit einem 20-Jährigen in Streit geraten. Die Auseinandersetzung ging in ein Gerangel über und beide Einheimischen landeten kurz darauf auf dem Boden.