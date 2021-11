Platter zu Streit um Lkw-Blockabfertigung: Bayern versucht Tirol „anzupatzen“

Innsbruck – Bis Jahresende werden Lkw-Fahrten bei der Einreise nach Tirol in Kufstein noch insgesamt zehnmal dosiert. Heute erneut, um einen Rückstau am Brenner zurück ins Inntal zu verhindern. Eine Baustelle in Südtirol verschärft die Situation, die Kontrollen während des G20-Gipfels taten in der Vorwoche ihr Übriges. Doch statt Verständnis dafür zu zeigen, verstärkt Bayern die Drohgebärden. Am Wochenende war es die Industrie- und Handelskammer, gestern legte die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer nach. Offen forderte sie die EU zur Klage gegen Österreich auf.