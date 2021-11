„Wer jetzt damit unzufrieden ist, der träumt noch vom letzten Jahr"

Wattens – Es hat sich (natürlich) herumgesprochen, wie die WSG Tirol Fußball spielt. Und so trat die Wiener Austria am Sonntagnachmittag im Tivoli auch mit dem Ziel an, die Tiroler am gepflegten Aufbauspiel zu hindern. Und wie schafft man das am besten? Indem man „WSG-Quarterback“ Raffel Behounek auf die Beine steigt. „Das haben sie richtig gut gemacht“, bestätigte auch WSG-Coach Thomas Silberberger nach dem 1:1 gegen die „Veilchen“. Es war für beide Teams die bereits siebte Punkteteilung – und es war ein Spiel, das stellvertretend dafür stand, wie eng es in der Liga zugeht. Als Zehnter fehlen den Tiroler nämlich gerade einmal vier Zähler auf Rang vier (Hartberg).