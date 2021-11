15 neue Songs: Adele gibt Trackliste für ihr Album „30" bekannt

London – In knapp drei Wochen soll Adeles neues Album „30" erscheinen, jetzt hat die britische Sängerin die Trackliste bekannt gegeben. Die Musikzeitschrift Rolling Stone bestätigte die Titel der 15 Songs auf der Deluxe-Ausgabe des Albums, das der US-Einzelhändler Target zur Vorbestellung ins Netz stellte. Das Studioalbum enthält demnach Songs mit Titeln wie „Love Is a Game", „I Drink Wine", „Cry Your Heart Out", „To be Loved" und „Can I Get It".