Nach 15 Jahren: „Wasser zum Leben“ lädt zur letzten Versteigerung

Bei einer Jubiläumsauktion am 24. November werden heuer noch einmal 22 Bilder des 2013 verstorbenen Altbischofs Reinhold Stecher für den guten Zweck versteigert. Ab morgen sind die Werke in der Hypo Tirol Bank in der Innsbrucker Meraner Straße ausgestellt. Der Erlös geht wieder an Brunnenbauprojekte der Caritas in Mali/Westafrika sowie die Arbeit der Behinderteneinrichtung Arche Tirol und der Don Bosco Schwestern.