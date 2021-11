Spannende Dialoge zu Mystischem auf Burg Heinfels

Museumsleiterin Monika Reindl stützte sich in ihrem Vortrag „Hexenwahn“ auf die Forschungsarbeit von Hansjörg Rabanser, festgehalten in seinem Buch „Hexenwahn – Schicksale und Hintergründe“. „Bemerkenswert ist, dass die Hexenverfolgung und der Vorwurf der Zauberei sowohl Männer als auch Frauen fast zu gleichen Teilen betraf“, hält Reindl fest. Das tatsächliche Schicksal der sagenumwobenen Gestalt des „Thurntaler Urban“ sei bis ins kleinste Detail in den Prozessakten von 1637 dokumentiert. Vermerkt sind darin auch zahlreiche Verhöre, die auf der Burg Heinfels stattfanden. Der Prozess um vermutliche Wettermacherei gegen Urban Pichler und seine „Konsortin“ Ursula hatte mehrere Monate gedauert, zwölf Geschworene verurteilten das Paar zum Tod auf dem Scheiterhaufen im nahen Winnebach. Ludwig Rainer, Besen- und Bürstenbinder aus Innervillgraten, gewährte in einem Workshop einen Einblick in sein Handwerk. Hans Joas, Sozialphilosoph an der Humboldt-Universität Berlin, referierte live via Videoschaltung aus Deutschland über die „Macht des Heiligen“, seine Wandlungsfähigkeit zeigte der Osttiroler Künstler Paul Zinell in seiner Performance „Nennt mich Hexe“. Die Textil-Archäologin Beatrix Nutz erläuterte in ihrem Vortrag die „Hexenkunst“ des Blaufärbens.