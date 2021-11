Betrunkener Lenker nickte am Steuer ein: In Kirchbichl verunglückt

Kirchbichl – Weil er sich betrunken hinter das Steuer seines Autos gesetzt hatte, verursachte ein 39-jähriger Einheimischer am Dienstag kurz vor 22 Uhr in Kirchbichl einen Unfall.

Der Mann war auf der Tiroler Straße in Richtung Wörgl unterwegs, als er aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er geriet in Folge über den rechten Fahrbahnrand hinaus, touchierte die Leitplanke, kam ins Schleudern und kippte nach rund 50 Metern mit dem Auto zur Seite. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Nach erfolgtem positiven Alkotest musste der 39-Jährige noch an Ort und Stelle den Führerschein abgeben.