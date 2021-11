3G-Regel am Arbeitsplatz: Ohne Test muss im Job die Maske rauf

Innsbruck – Seit 1. November gilt die 3-G-Regel am Arbeitsplatz. All jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, müssen also einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen. (Eine 2,5-G-Regel, also geimpft, genesen und PCR-getestet, ist laut Arbeitsminister Martin Kocher noch nicht fix.) Gestern gab es jedenfalls regen Andrang in zahlreichen Teststraßen im Land.