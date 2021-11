Der Volksbildner: Michael Forcher feiert 80. Geburtstag

Innsbruck – Wenn historischer Rat gebraucht wird, ruft man Michael Forcher an. Egal, ob es um die Hin- und Herrichtung Andreas Hofers, geheimpolizeiliche Verstrickungen im Vormärz, die Dolomitenfront oder die unrühmliche Rolle der Schützen als stolz Habacht stehende Propagandisten des Nationalsozialismus geht, Forcher kann über beinahe alles, was war – und das ins Heute hereinwirkt –, fundierte Auskunft geben. Lange Jahre war der promovierte Historiker in der Erwachsenenbildung tätig. Bis heute hält er landauf, landab Vorträge über letzte Ritter, Landesfürsten und revolutionäre Bauernführer. Auch in seinen zahlreichen Publikationen, die jüngste „Geschichte der Stadt Innsbruck“ ist erst vor Kurzem erschienen, versteht er sich auf anschauliche Schilderungen und Sachlichkeit im Ton – provokative Thesen sind Michael Forchers Sache nicht. Es sei ihm immer um Wissensvermittlung gegangen, unterstrich er kürzlich in einem Interview.