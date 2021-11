Nach Aderlass-Skandal: Ex-Radprofi Lang 18 Monate gesperrt

Bern – Der frühere Schweizer Radprofi Pirmin Lang ist von der Disziplinarkammer für Dopingfälle von Swiss Olympic wegen der Verstrickung in ein international tätiges Dopingnetzwerk für 18 Monate gesperrt worden. Die für sämtliche Sportarten und jegliche Funktionen im Sport weltweit geltende Sperre gilt rückwirkend ab dem 19. Februar 2020, als die provisorische Sperre begann. Lang hat die Sperre also bereits verbüßt. Dies wurde am Mittwoch bekannt.