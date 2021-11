Diese Gans kann's: Martinibratl direkt von der Tiroler Weide

Innsbruck – Am 11.11. ist es wieder so weit. Hierzulande feiert man weniger den Faschingsbeginn an diesem Tag, sondern den Martinstag. Auf den Straßen gehen Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen, am Abend versammeln sich Familien und Freunde zum „Ganslessen". Knusprig muss es sein, nicht zu fett und keinesfalls zäh. In den vergangenen Jahren geriet der Gänsebraten in Verruf.