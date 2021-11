Prock mit positivem Corona-Test: Zwei ÖRV-Athleten vorerst nicht nach Peking

Aus Vorsichtsmaßnahmen traten auch die Athleten Hannah Prock und Jonas Müller sowie zwei Betreuer, die zusammen mit dem ÖRV-Präsidenten im Auto nach Frankfurt saßen, wieder die Heimreise an. Das Quintett ist wieder zurück in Österreich und begab sich bereits in Isolation.

„Hannah und Jonas wurden zwar ebenso wie die beiden Betreuer und der Rest der Mannschaft negativ getestet, aber wir hatten aufgrund des direkten Kontakts während der Anreise im Auto keine andere Wahl, als sie wieder nach Hause zu schicken. Mittlerweile ist die gesamte Fahrgemeinschaft zurück in Österreich, Markus zeigt keine besorgniserregenden Symptome, was das Wichtigste ist und hoffentlich auch so bleibt. Es tut mir für alle Beteiligten sehr leid, aber ich muss an das Wohl der gesamten Mannschaft und die Gesundheit jedes einzelnen achten. Die nächsten Tage werden zeigen, ob sich wer aus der Fahrgemeinschaft angesteckt hat. Bleiben die Testergebnisse negativ, werden wir alles unternehmen, um die Gruppe unter Berücksichtigung sämtlicher Auflagen und Fristen umgehend nachzuholen", erklärte ÖRV-Cheftrainer und Sportdirektor Rene Friedl.