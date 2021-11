Ein grüner Riese: Christbaum thront ab sofort wieder vor dem Goldenen Dachl

Innsbruck – Schön langsam wird es weihnachtlich in der Tiroler Landeshauptstadt. Ein erster Vorbote hat sich am Mittwoch vor dem Goldenen Dachl eingenistet: 18 Meter hoch ragt der Altstadt-Christbaum in diesem Jahr in den Himmel. Seine Reise führte ihn von einem Schrebergarten in Pradl, wo er 45 Jahre lang stand, direkt in die Innenstadt. Zehn Mitarbeiter und ein Kran haben mitgeholfen, die 3,5 Tonnen schwere Fichte ins Zentrum zu rücken. In den kommenden Tagen wird sie noch mit rund 1300 Lichterketten geschmückt, ehe es mit den Christkindlmärkten dann am 15. November losgeht.