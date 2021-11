Ein Förderband in etwa 20 Metern Höhe stand in Flammen.

Fügen – Ein Großeinsatz der Feuerwehren war am Mittwochabend bei einem Sägewerk in Fügen im Gange: Laut Leitstelle Tirol fing kurz nach 19 Uhr ein Förderband in etwa 20 Metern Höhe Feuer. Einsatzkräfte aus Fügen, Stumm, Uderns, Hart im Zillertal und Schwaz rückten an. Ersten Angaben zufolge dürfte es keine Verletzten geben. (TT.com)