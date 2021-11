Brand bei Sägewerk in Fügen: Feuerwehren standen im Großeinsatz

Ein Teil eines Förderbandes sowie einer von mehreren 20 Meter hohen Silos standen teilweise in Brand.

Fügen – Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Sägewerk in Fügen. Beim Eintreffen der Polizei standen ein Teil eines Förderbandes sowie einer von mehreren 20 Meter hohen Silos teilweise in Brand. Aufgrund von Explosionsgefahr musste der Bereich kurzzeitig durch die Feuerwehr abgesperrt werden. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.