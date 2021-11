Gründer Schönenberger: „Die Substanz ist da, man muss sie nutzen“

Innsbruck – Viele der Studenten am Foto seien heute Multimillionäre, sagt Helmut Schönenberger und zeigt auf das Bild, das hinter ihm auf die Videowall projiziert wird. Der Gründer und CEO von UnternehmerTUM hatte vor vielen Jahren, als er „selbst noch ein kleiner Studi war“, die Idee, in München ein Gründerzentrum zu etablieren. Mit der Hilfe von Susanne Klatten, der reichsten Frau Deutschlands, wurde 2002 die UnternehmerTUM GmbH gegründet. Seither sind rund 1000 Start-ups daraus hervorgegangen, sagt Schönenberger. Denn mittlerweile arbeiten rund 300 Mitarbeiter für Klatten und Schönenberger – und helfen Gründern, ihre Ideen umzusetzen. Rund 5000 Teilnehmer nehmen dieses Angebot jährlich wahr, es entstehen über 100 Innovationspartnerschaften und mehr als „50 wachstumsstarke Technologie-Gründungen pro Jahr“, sagt Schönenberger. Das macht die UnternehmerTUM GmbH zum führenden Zentrum für Gründung und Innovation Europas. Daraus gehen Unternehmen wie Flixbus hervor, die zu Weltmarktführern werden. All das sagt Schönenberger nicht ohne Stolz und eine gehörige Portion Optimismus. In den kommenden zehn Jahren soll sich das Gründerzentrum verzehnfachen, aktuell wächst die UnternehmerTUM GmbH jährlich um 25 Prozent. Der Raum Innsbruck–München „hat in etwa dieselbe Größe wie das Silicon Valley“, sagt der Gründer und Honorarprofessor an der TU München. „Tirol ist ein starker Wirtschaftsstandort, Innsbruck eine tolle Stadt. Die Kompetenzen und Ressourcen sind da“, sagt Schönenberger, man müsse nur noch „die Kräfte bündeln und zusammenhalten“.